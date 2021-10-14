В знаменитых бургерах не будет мяса, но они будут дороже

McDonald's начнет продавать «искусственные» бургеры McPlant с растительным мясом. Об этом сообщает CNBC.

Новые бургеры появятся в ресторанах сети быстрого питания в США.

Стал известен состав «искусственного» бургера. Он будет состоять из гороха, риса, картофеля, свеклы и ломтика сыра. В компании же отметили, что это временный эксперимент, который должен показать, как искусственное мясо отразится на общих показателях ресторанов.

В свою очередь, добавлением мяса на растительной основе компания хочет привлечь новых потребителей. При этом такие бургеры будут дороже по сравнению со стандартными предложениями.