В Армении антирекорд по коронавирусу
За минувшие сутки в Армении выявлено 1 765 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало самым высоким показателем за весь 2021 год, сообщает Министерство здравоохранения Армении.
За последние 24 часа от инфекции COVID-19 выздоровели 881 человек, скончались 39 пациентов.
Отметим, что всего в Армении с начала пандемии выявлен 278 431 случай заражения коронавирусом. За это время от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6945 человек.
В Грузии же за последние сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом увеличилось на 3 270, скончались 26 человек, сообщает официальный сайт StopCov.
За все время пандемии в стране выявили 652 677 случаев заражения. На сегодняшний день в Грузии скончались 9 396 человек с подтвержденным коронавирусом.