В Армении антирекорд по коронавирусу

За минувшие сутки в Армении выявлено 1 765 новых случаев заболевания коронавирусом, что стало самым высоким показателем за весь 2021 год, сообщает Министерство здравоохранения Армении.

За последние 24 часа от инфекции COVID-19 выздоровели 881 человек, скончались 39 пациентов.

Отметим, что всего в Армении с начала пандемии выявлен 278 431 случай заражения коронавирусом. За это время от осложнений, вызванных COVID-19, скончались 6945 человек.