Впервые вся продукция в Kontakt без комиссии, на 24 месяца без процентов

Одна из лидирующих розничных сетей - Kontakt - по случаю Дня восстановления независимости объявила об очень выгодных условиях кредита. Итак, до 24 октября каждый сможет приобрести понравившийся товар в рассрочку без комиссии, первоначального взноса и до 24 месяцев без процентов во всех магазинах Kontakt, а также на сайте kontakt.az .

Точнее:

Cмартфоны можно приобрести на 12 месяцев без процентов;

Телевизоры - на 18 месяцев без процентов,

Бытовую технику - на 18 месяцев без процентов,

Текстиль - на 18 месяцев без процентов,

Мебель - на 24 месяца без процентов, первого взноса, а самое главное без комиссии.

Например,

Всеми любимый смартфон Xiaomi Redmi 9T будет в месяц за 33,40 AZN;

Смарт телевизор Toshiba с экраном в 81 см – в месяц 33,40 AZN;

Отопительная система Protherm Lynx от производителя DemirDöküm – в месяц 63,90 AZN.

Вдобавок, до 24 октября во всех магазинах «Kontakt» будут действовать скидки до 50% при наличной оплате.

Паровой утюг Hoffmann будет 19 AZN вместо 60;

Трехместных диван Elegant – 369 AZN вместо 740.

Также цену со скидкой можно разделить на 3 равных платежа или с помощью такситных карт на несколько месяцев.

Предложения, которые еще больше увеличат нашу радость независимости, на этом не заканчиваются. Чтобы воспользоваться предложениями кампании, приходите в ближайший магазин Kontakt Home или посетите kontakt.az. Отметим, если вы найдете более выгодное предложение в других официальных сетях, Kontakt вернет 120% от разницы!

Kontakt поздравляет азербайджанский народ с Днем восстановления независимости!