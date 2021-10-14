«На протяжение последних двадцати месяцев в Азербайджане действует запрет на кальянный сервис в ресторанах. Поскольку этот бизнес является основным направлением сети ресторанов 145 Group, мы понесли серьезные убытки. До пандемии в нашей сети насчитывалось свыше четырехсот рабочих мест, которые мы были вынуждены сократить до ста. Одна из наиболее ощутимых потерь нашей сети заключалась в том, что два из четырех новых ресторанов, которые мы рассчитывали открыть в 2021 году, пришлось закрыть ещё до начала работы. А позже мы были вынуждены закрыть два оставшихся объекта из-за невозможности их содержать» , - говорится в обращении сотрудников сети ресторанов в редакцию haqqin.az.

В обращении напоминают, что все рестораны сети 145 Group созданы на базе канонов кальянного сервиса: «Все наши попытки продолжить эту стратегию, но уже без предоставления посетителям кальянов, оказались безуспешными: такая перестройка требует дополнительных затрат усилий, времени и ресурсов, которыми мы уже не располагаем.

В связи с большим количеством туристов, посещающих Азербайджан, спрос на кальяны по-прежнему очень высок. Но когда иностранцы узнают, что в перечне ресторанных услуг отсутствуют кальяны, они покидают наши заведения, не воспользовавшись другими услугами».

Многочисленные сотрудники компании выражают надежду, что все посетители, которые придут в рестораны с COVID-паспортом, имели возможность бы пользоваться кальяном так же свободно, как сегодня они пользуются электронными сигаретами.

«Хотим подчеркнуть, что все наши кальяны проходят регулярный медицинский осмотр, а рестораны сети 145 Group, полностью соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Они регулярно дезинфицируются, а каждый гость получает одноразовый шланг для кальяна.

По последним данным, кальянный сервис уже полностью восстановлен в США, Европе, Азии, странах СНГ, Объединенных Арабских Эмиратах и других странах.

Мы обратились в Оперативный штаб с просьбой разрешить в связи со спадом пандемии в Азербайджане кальянный сервис и надеемся, что ответ будет положительный. Потому что в Азербайджане в этой сфере работает не менее десяти тысяч человек, и все они в настоящее время продолжают оставаться без работы», - цитирует haqqin.az обращение сотрудников.