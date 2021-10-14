Икрам Нур, автор haqqin.az 12:31

Как уже ранее сообщал haqqin.az, турецкая разведка задержала восемь агентов иранских спецслужб, пытавшихся похитить пилота иранских ВВС Мехрдада Абдарбаши, который в прошлом месяце бежал в Турцию. В конце сентября в турецком Ване темнеет рано. Около девяти вечера уже вовсю горели уличные фонари, освещая припаркованные к обочине две машины. Вой сирен взорвал тишину, а ослепляющий свет полицейских прожекторов, возникших словно ниоткуда, словно лезвиями располосовал вечерние сумерки. К стоящим машинам торпедами рванулись бойцы группы захвата, меньше минуты – и задержанные уже в наручниках лежали на асфальте. А из дома к ним выводили двух подельников, арестованных прямо в прихожей…

Именно так, стремительно и бескровно завершилась операция турецкой MIT против группы иранской разведки, прибывшей в Ван для похищения укрывшегося здесь Мехрдада Абдарбаши, бежавшего из Ирана и попросившего политического убежища в Турции. Два кадровых сотрудника иранской разведки VEVAC и шесть их местных агентов, «составлявших группу» прикрытия в одночасье «сгорели» и теперь дают показания. Их план был достаточно прост – они подошли к жене Абдарбаши и потребовали, чтобы в нужное время она дала мужу снотворное и по условному сигналу открыла им входную дверь. В качестве «пряника» ей предлагалось 10 тысяч долларов. В противном случае – ее родителей, братьев и сестер, оставшихся в Иране, ожидали «большие неприятности». Не на ту напали – женщина оказалась человеком мужественным, на шантаж не поддалась и обо всем рассказала мужу. Ну а тот, в свою очередь – курирующему его офицеру MIT. Дальнейшее было делом техники, стандартная контрразведывательная операция – женщина согласилась на вторую встречу с агентом, в ходе которой дала согласие «помочь». Она ушла из кафе с авансом, а иранский агент – с «хвостом» из службы наружного наблюдения. А спустя несколько дней произошло задержание всей группы – дверь-то она похитителям открыла, но в прихожей их спеленали оперативники. А группу поддержки на улице взяли их коллеги при поддержке полицейских из городского управления города Вана.