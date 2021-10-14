Турецкая разведка дала по рукам иранским спецслужбам наши подробности
Как уже ранее сообщал haqqin.az, турецкая разведка задержала восемь агентов иранских спецслужб, пытавшихся похитить пилота иранских ВВС Мехрдада Абдарбаши, который в прошлом месяце бежал в Турцию.
В конце сентября в турецком Ване темнеет рано. Около девяти вечера уже вовсю горели уличные фонари, освещая припаркованные к обочине две машины. Вой сирен взорвал тишину, а ослепляющий свет полицейских прожекторов, возникших словно ниоткуда, словно лезвиями располосовал вечерние сумерки. К стоящим машинам торпедами рванулись бойцы группы захвата, меньше минуты – и задержанные уже в наручниках лежали на асфальте. А из дома к ним выводили двух подельников, арестованных прямо в прихожей…
Именно так, стремительно и бескровно завершилась операция турецкой MIT против группы иранской разведки, прибывшей в Ван для похищения укрывшегося здесь Мехрдада Абдарбаши, бежавшего из Ирана и попросившего политического убежища в Турции. Два кадровых сотрудника иранской разведки VEVAC и шесть их местных агентов, «составлявших группу» прикрытия в одночасье «сгорели» и теперь дают показания.
Их план был достаточно прост – они подошли к жене Абдарбаши и потребовали, чтобы в нужное время она дала мужу снотворное и по условному сигналу открыла им входную дверь. В качестве «пряника» ей предлагалось 10 тысяч долларов. В противном случае – ее родителей, братьев и сестер, оставшихся в Иране, ожидали «большие неприятности». Не на ту напали – женщина оказалась человеком мужественным, на шантаж не поддалась и обо всем рассказала мужу. Ну а тот, в свою очередь – курирующему его офицеру MIT.
Дальнейшее было делом техники, стандартная контрразведывательная операция – женщина согласилась на вторую встречу с агентом, в ходе которой дала согласие «помочь». Она ушла из кафе с авансом, а иранский агент – с «хвостом» из службы наружного наблюдения. А спустя несколько дней произошло задержание всей группы – дверь-то она похитителям открыла, но в прихожей их спеленали оперативники. А группу поддержки на улице взяли их коллеги при поддержке полицейских из городского управления города Вана.
Примечательно, что весь бюджет иранской операции по похищению Мехрдада Абдарбаши составлял 30 тысяч долларов, включая «гонорар» его жене. Деньги немалые и теперь в социальных сетях задаются вопросом – чем же так ценен был простой пилот вертолета «Cobra» для иранского режима?
Ответ достаточно прост – для сотрудников иранской разведки ценен был не он сам по себе, а их собственный престиж. Показать всем потенциальным перебежчикам, что у Тегерана длинные руки и он рано или поздно дотянется до любого противника режима. К тому же, отделу VEVAC, созданному несколько лет назад именно для этих целей, очень хотелось продемонстрировать новому шефу иранской разведки, Исмаилу Хатибу, свою эффетивность и получить дополнительное финансирование на создание специализированной агентурной сети для подобных операций – сначала в Турции, а затем – и по всему миру.
У иранской разведки большие планы на этот счет и Турция должна стать полигоном для их обкатки. В декабре прошлого года MIT раскрыла и задержала сеть из тринадцати иранских агентов, которые организовали похищение из Турции Хабиба Чааба, бывшего главу Арабского движения борьбы за освобождение Ахваза (ASMLA).
А восемь месяцев назад в Стамбуле был задержан сотрудник иранского консульства, работавший под прикрытием кадровый разведчик Мохаммад-Реза Насерзаде, который в 2019-м организовал в том же Стамбуле ликвидацию бывшего иранского чиновника министерства обороны Масуда Молави-Варданджани, бежавшего из Ирана по политическим мотивам.
Вполне понятно, что Анкара выступает категорически против этакой активности. И, как показывает развитие событий, готова решительно бить по рукам иранской разведки, тянущимся на ее территорию.