Ожесточенные бои в Афганистане

В долине Андараб провинции Балх на северо-востоке Афганистана начались ожесточенные бои, говорится в сообщении, размещенном в твиттере антиталибанского Фронта национального сопротивления.

«В настоящее время в Андарабе идет ожесточенный бой между талибами и фронтом национального сопротивления. Есть жертвы с обеих сторон, точное количество которых неизвестно», - передает источник.

Также сообщается, что талибы, понеся потери убитыми более 60 человек, отступили, есть потери и среди фронта, сообщается о гибели двух их полевых командиров.

«Талибан» пока не комментирует происходящее, но по некоторым данным колонны талибов направились в долину Андараб.