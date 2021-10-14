Утром, 15 октября, члены незаконного армянского вооруженного отряда с использованием гражданской машины скорой помощи совершили очередную попытку диверсии против азербайджанских подразделений в направлении Агдере, сообщили haqqin.az в Минобороны Азербайджана.

Согласно сообщению, благодаря бдительности азербайджанских военнослужащих и принятым мерам провокация была пресечена, вооруженные люди в машине были вынуждены повернуть назад.

Минобороны заявляет, что использование гражданской машины скорой медицинской помощи в военных целях недопустимо, это метод, характерный для террористов, и является грубым нарушением международного гуманитарного права.

Азербайджанское военное ведомство предупреждает, что любая террористическая и провокационная деятельность будет немедленно и решительно пресечена азербайджанской стороной.