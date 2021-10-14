Россия бьет все рекорды по COVID-19

В России зарегистрировано рекордное число случаев заражения и смертей от COVID-19 за всю пандемию.

Согласно данным оперативного штаба, за прошедшие сутки в стране зафиксировано 32 196 случаев заражения и 999 летальных исходов, 22 268 пациентов выздоровели и были выписаны из больниц.

Отмечается, что прошлогодний антирекорд по числу заболевших COVID-19 В России, был обновлен уже дважды, накануне в стране было выявлено 31 299 заболевших.

Лидером по числу случаев заражения и смертей по-прежнему остается Москва, далее следуют Санкт-Петербург и Московская область.

Всего с момента начала пандемии в России зарегистрировано 7 925 176 случаев заражения и 221 313 летальных исходов, из больниц были выписаны 6 950 024 пациента.