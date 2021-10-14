Пашиняна назвали «зайцем за пределами страны», негодуя его корявым русским и незнанием дипломатического этикета

В армянских СМИ не прекращается критика в адрес «бесславного» лидера страны Никола Пашиняна.

На этот раз премьер-министра Армении назвали «зайцем», который позорит страну за ее пределами.

Так, «Голос Армении» отмечает, что зарубежные визиты элиты исполнительной власти РА стали настолько редки, что за ними ведется особое наблюдение. Связывают это с тем, что Воваевича, мягко говоря, нигде не ждут.

Газета в своей публикации вспомнила ставшие уже «мемами» в Сети выступления Пашиняна и его косноязычие. Чего только стоят фраза премьера Армении: "Ладимир Ладимирович" или превращение фамилии президента Казахстана Токаева в отчество «Токаевич».

Корявый русский язык и незнание дипломатического этикета делают Пашиняна «зайцем за пределами страны».

Автор статьи отмечает шикарное владение русским языком и знание этикета президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.