Число жертв взрыва у шиитской мечети в Кандагаре возросло ОБНОВЛЕНО; ВИДЕО
В результате взрыва, прогремевшего у шиитской мечети в Кандагаре, погибли по меньшей мере 25 человек, не менее 20 ранены, сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 7 погибших и 13 раненых.
*** 13:23
Вблизи шиитской мечети в афганской провинции Кандагар прогремел взрыв, сообщает Tolo News.
Отмечается, что взрыв произошел в результате самоподрыва террориста-смертника, число жертв и пострадавших не уточняется.
Напомним, неделю назад в результате взрыва в шиитской мечети в провинции Кундуз погибли не менее 120 человек, 150 были ранены. Тогда ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан".