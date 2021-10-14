Число жертв взрыва у шиитской мечети в Кандагаре возросло ОБНОВЛЕНО; ВИДЕО

В результате взрыва, прогремевшего у шиитской мечети в Кандагаре, погибли по меньшей мере 25 человек, не менее 20 ранены, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о 7 погибших и 13 раненых.

*** 13:23

Вблизи шиитской мечети в афганской провинции Кандагар прогремел взрыв, сообщает Tolo News.

Отмечается, что взрыв произошел в результате самоподрыва террориста-смертника, число жертв и пострадавших не уточняется.

Напомним, неделю назад в результате взрыва в шиитской мечети в провинции Кундуз погибли не менее 120 человек, 150 были ранены. Тогда ответственность за взрыв взяла террористическая группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан".