Ильхам Алиев призвал Армению не упустить исторический шанс

Баку готов начать переговоры с Ереваном по делимитации границы и подписанию мирного соглашения. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во время выступления на заседании Совета Глав государств СНГ, который проходил в формате видеоконференции.

«Война и конфликт остались в истории. Мы готовы начать переговоры с Арменией по делимитации границы при условии взаимного признания территориальной целостности и готовы также начать переговоры по мирному соглашению с Арменией», - сказал Ильхам Алиев.

По словам президента, Азербайджан, как страна-победитель, готов к нормализации отношений с Арменией: «Надеемся, что руководство Армении не упустит этот исторический шанс».