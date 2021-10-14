Ильхам Алиев: Армения в сговоре с Ираном использовала территорию Карабаха для наркотрафика

В годы оккупации азербайджанских территорий осуществлялась незаконная эксплуатация золотоносных месторождений и других природных ресурсов. Как сообщает АзерТАдж, об этом президент Ильхам Алиев сказал на заседании Совета глав государств СНГ.

«При участии одной европейской компании систематически загрязнялась трансграничная река Охчучай, что привело к экологической катастрофе, подтвержденной уже авторитетными международными экспертами. Такова реальная картина на освобожденных территориях, и это могли видеть тысячи политиков, дипломатов, журналистов из многих стран, побывавших за неполный год на освобожденных территориях, в том числе представители стран СНГ», - сказал Ильхам Алиев.

«...После того как Азербайджан восстановил контроль над 130-километровым участком государственной границы с Ираном, бывшим под контролем Армении на протяжении около 30 лет, мы поставили заслон маршруту наркотрафика из Ирана через Джебраильский район Азербайджана в Армению и далее в Европу. Объем задержанного нами героина на других участках азербайджано-иранской границы по сравнению с аналогичным периодом прошлых лет вырос в два раза. Это говорит о том, что на протяжении около 30 лет Армения в сговоре с Ираном использовала бывшие оккупированные территории Азербайджана для наркотрафика в Европу», - сказал глава государства.