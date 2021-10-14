Азербайджанец-нотариус из штата Флорида судится с частной школой в Баку

Как удалось выяснить haqqin.az, истец – Эльдар Дадашов, отец одного из учеников школы, подал иск в связи с нарушением сразу нескольких пунктов законодательства о защите прав потребителей, государственном языке и защите прав детей. По словам истца, очень много жалоб среди родителей, но не каждый решается дойти до суда, да еще и с таким ответчиком.

Иск связан с тем, что образовательное учреждение предлагает контракты с грамматическими ошибками и, более того, отказывается их исправлять. В данном случае школа лишь спустя пять месяцев осознала, что нарушает закон о государственном языке, и согласилась исправить ошибки. И это вызвало крайнее удивление в суде.

Более того, школа, где стоимость годичного обучения доходит до 12 тысяч манат, отказалась документально отображать список услуг и перечень предметов в контракте, что, по словам Эльдара Дадашова, прямым образом нарушает право потребителей. Отец ребенка является в данном случае потребителем «частных образовательных услуг» и имеет право требовать фиксирования данной информации в контракте. Это дает ему основание проверять качество обещанных услуг в рамках оплаты, которую он производит.

По ходатайству истца участвовавший как компетентный орган в качестве третьего лица представитель Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана, также подчеркнул, что истец абсолютно прав и школа не имеет права отказывать потребителю в данном вопросе.

Ассоциация потребителей Азербайджана также категорически осудила действия директора школы, призвав уважать государственный язык Азербайджана и права потребителей.

По выступлениям сторон и доказательствам, представленным в суд и haqqin.az, выяснилось, что директор школы Бахадур Йелтекин дал незаконное и нарушающее право ребенка на образование распоряжение: отстранить второклассника от школы в середине учебного года 2020-2021. А поводом для этого послужил отказ родителя подписывать неграмотно составленный контракт, а также не внесение пунктов защиты прав потребителей.

Еще один компетентный орган, участвовавший по ходатайству истца в качестве третьего лица, - Государственный комитет Азербайджанской Республики по проблемам семьи, женщин и детей. Его представитель, выступая на суде, подчеркнул, что согласно закону и конституции АР, права ребенка охраняются государством, и в данном случае решением директора школы права ребенка в одностороннем порядке были нарушены.

Юрист ответчика высказался о свободе контрактного права, и подчеркнул, что такие «контракты» подписаны со всеми другими родителями, а также обратил внимание на то, что госорганы не предприняли никаких действий по привлечению к ответственности ответчика до судебного процесса.

Странно и то, что руководство Azersun Holding не предприняло никаких мер для того, чтобы поставить на место директора школы, творившего произвол.

Что ж, вместо госорганов и Azersun Holding необходимые действия предпринял Эльдар Дадашов – человек с юридическим образованием, несколько лет проживший в США и являющийся нотариусом штата Флорида. Ныне Э.Дадашов проживает в Азербайджане, является известным предпринимателем и руководителем крупной компании.

Следующее и последнее заседание суда назначено на 21 октября.