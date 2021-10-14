Встреча азербайджанцев Восточной Европы

Рамиль Алиев, собкор 16:02

В столице Венгрии Будапеште состоялась встреча с азербайджанской общиной и заседание Координационного совета азербайджанцев Европы. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Госкомитета по делам диаспоры Азербайджана. На встрече в Доме Aзербайджана приняли участие сотрудники Госкомитета по работе с диаспорой (ГКРД), представители посольства Азербайджана в Венгрии, координаторы Координационного совета и члены общины.

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Венгрии Тахир Тагизаде в своем выступлении на мероприятии, высоко оценил роль Госкомитета по работе с диаспорой в консолидации и организационном становлении азербайджанцев, проживающих за рубежом. Посол отметил, что роль посольства и диаспоры неоценима с точки зрения укрепления победы, одержанной в Отечественной войне и в дипломатической сфере. Подчеркнув, что Венгрия представляет стратегическое значение для нашей страны, дипломат констатировал, что такие факторы, как рост числа проживающих здесь соотечественников, обучение более 900 азербайджанских студентов, являются важными с точки зрения защиты интересов Азербайджана. Посол также рассказал о будущих совместных проектах в рамках сотрудничества Госкомитета и посольства. Заместитель председателя ГКРД Эльшад Алиев, отметил, что в деятельности азербайджанской диаспоры начался новый этап. По его словам, на сегодняшний день по линии Государственного комитета по работе с диаспорой в 10 странах мира созданы 13 домов Азербайджана, а в 25 странах учреждены 13 координационных комитетов. По инициативе и по поручению Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой в четырех странах открыты воскресные азербайджанские школы под названием “Карабах”. Азербайджанские дети, проживающие за рубежом, обучаются в этих школах азербайджанскому языку, литературе и истории.