В Азербайджане открылся самый большой кинотеатр CinemaPlus
На берегу Каспийского моря, в торговом центре Dəniz Mall открылся самый большой в Азербайджане кинотеатр CinemaPlus. Уникальность нового кинотеатра заключается в новейшей технологии 4DX, аналогов которой нет в стране.
Об этом сообщает Оху.аз.
Инновационная технология 4DX в кинотеатрах усиливает визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов благодаря дополнительным спецэффектам, таким как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.
Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест, меняющих положение в пространстве синхронно с видео и звуковой дорожкой. Сопровождение показа картин 21 различным эффектом максимально повышает восторг, полученный от просмотра фильма, и стоит за гранью аудио- и видео-возможностей. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира.
Хотим отметить, что все новинки проката, которые выходят в премьерный день транслируются в формате 4DX.
Также в кинотеатре есть шесть застекленных мини-залов Skybox, располагающиеся в верхних ярусах зрительного зала, с 6-12 посадочными местами. Зрители смогут насладиться просмотром кино в удобных креслах, оснащенных индивидуальным освещением и зарядкой для гаджетов. Вход в каждый Skybox-зал отдельный через лифт.
Для особых гостей в кинотеатре два VIP DIAMOND-зала, оборудованные большими, комфортными, автоматически раскладывающими креслами со встроенными столиками и подставкой для ног. Все кресла расположены на определенном расстоянии друг от друга, что создает атмосферу уединенности и уюта. В последних рядах установлены комфортабельные диваны, напоминающие домашнюю обстановку.
Кинотеатр СinemaPlus Dəniz Mall состоит из 11 залов и свыше 1 000 посадочных мест.
В сеть кинотеатров CinemaPlus входит 10 кинотеатров, свыше 50 экранов и более 5 000 посадочных мест.