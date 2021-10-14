В Азербайджане открылся самый большой кинотеатр CinemaPlus

Отдел информации 16:08

На берегу Каспийского моря, в торговом центре Dəniz Mall открылся самый большой в Азербайджане кинотеатр CinemaPlus. Уникальность нового кинотеатра заключается в новейшей технологии 4DX, аналогов которой нет в стране. Об этом сообщает Оху.аз. Инновационная технология 4DX в кинотеатрах усиливает визуальные эффекты остросюжетных блокбастеров и фильмов ужасов благодаря дополнительным спецэффектам, таким как, движение, вращение и толчки кресел, водяные брызги и ветер, молния и снег, мыльные пузыри и аромат. В результате этого 4DX является одним из самых захватывающих форматов в индустрии кино, вовлекающий зрителей в действие, происходящее на большом экране.

Каждый 4DX зал состоит из посадочных мест, меняющих положение в пространстве синхронно с видео и звуковой дорожкой. Сопровождение показа картин 21 различным эффектом максимально повышает восторг, полученный от просмотра фильма, и стоит за гранью аудио- и видео-возможностей. Более 650 голливудских и местных фильмов были показаны в формате 4DX. На сегодняшний день имеются более 75 000 4DX мест в 649 залах в 64 странах мира. Хотим отметить, что все новинки проката, которые выходят в премьерный день транслируются в формате 4DX. Также в кинотеатре есть шесть застекленных мини-залов Skybox, располагающиеся в верхних ярусах зрительного зала, с 6-12 посадочными местами. Зрители смогут насладиться просмотром кино в удобных креслах, оснащенных индивидуальным освещением и зарядкой для гаджетов. Вход в каждый Skybox-зал отдельный через лифт.