Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Чешнелем.

Сообщается, что поприветствовав гостей, министр обороны проинформировал их о работе по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов, проводимой на освобожденных территориях после победы в Отечественной войне, одержанной под руководством Президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева.

Ж.Чешнель в свою очередь, выразил соболезнования в связи с шехидами, павшими в Отечественной войне, и отметил, готовность возглавляемой им комиссии оказать необходимую помощь во взаимодействии с Агентством Азербайджанской Республики по разминированию в работе по очистке освобожденных территорий от мин.