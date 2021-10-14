Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 16:32

Очередная региональная проблема на Южном Кавказе — это резкое обострение отношений между Азербайджаном и Ираном... Возможно, тем, кто находится в эпицентре напряженной атмосферы, возникшей вдруг в отношениях Тегерана и Баку, понятно все. Но для таких, как я, живущих на почтительном расстоянии от ирано-азербайджанской границы, многое остается загадкой. Какая-та непонятная череда учений на границах с Азербайджаном, какие-то претензии к Баку из-за сотрудничества с Израилем, какое-то болезненное раздвоение политики Тегерана в отношениях с Азербайджаном и Арменией. Марширующие колонны, грохот танков и БТР, запуски ракет, официальные заявления - не то, чтобы прямо угрожающие, но с намеком…

Все зыбко, все расплывчато, а потому реально хочется понять, а в чем, собственно, причина напряженности, готовая, если верить СМИ, перерасти чуть ли не в полномасштабную войну? Конечно же, мы не с Луны свалились и знаем про десятки миллионов азербайджанцев в северном Иране, про многолетние попытки иранского руководства встроить Азербайджан в так называемую «шиитскую ось», про глухое недовольство официального Тегерана азербайджано-турецкими связями… И, тем не менее, мне по-прежнему непонятно: а претензии-то в чем? Чем именно Азербайджан так насолил Ирану? Террористов туда засылает? Наркотики контрабандой перевозит? Приграничные районы Армении, не дай Бог, бомбит? Что конкретно? Я не гражданин Азербайджана или Ирана. Я также не перс и не азербайджанец по национальности. А потому пишу лишь то, что очевидно и без погружения в тонкости геополитики, руководствуясь здравым смыслом. Азербайджан и Иран – это две принципиально разные модели взаимоотношений религии и государства в стране с преимущественно шиитским населением. С этой точки зрения Азербайджан для Тегерана – досадное исключение, рудимент, который хотелось бы по возможности исправить и вернуть в религиозный строй слуг Аллаха. Потому, что все другие страны, в которых преобладает шиитское население, уже давно находятся под жестким влиянием и контролем Ирана, провозгласившего себя в одностороннем порядке центром мирового шиизма.

Ливан с неформальной, но, по существу, уже единоличной властью военизированной организации «Хезболла» – это Иран. Не шиитская Сирия, в которой отцы иранского шиизма в политических целях поддерживают власть алавитов в лице Башара Асада – это тоже Иран. Причем в не меньшей степени, чем Россия. Даже Ирак, сражавшийся с Ираном в 70-е годы прошлого века в кровопролитной войне, и тот пользуется покровительством Тегерана. А ведь есть еще Йемен, где уже давно идет война между шиитами и суннитами. Словом, везде, где халифа Али ценят выше, чем халифу Абу Бакра или Омара, присутствует зримая или тщательно замаскированная рука Тегерана.

И вдруг какой-то там Азербайджан не хочет становится в строй под знамена шиитского полумесяца, отвергает религиозный фанатизм, дружит с суннитской Турцией и даже – о ужас! – поддерживает союзнические отношения с сионистским Израилем… Будь Иран хотя бы отдаленно светским государством, вряд ли обратил бы на это внимание: страны, как известно, бывают разные, их интересы совпадают тоже далеко не всегда, но, как говорится, никто не совершенен под Луной. Но государство, которое управляется ортодоксальными исламскими троцкистами, готовыми держать свой народ на полуголодном пайке, лишь бы, к примеру, не дать Ливану построить цивилизованную страну, переносит такое «отступничество» очень болезненно. Вот и вырывается периодически наружу раздражение аятолл независимой и, главное, весьма успешной политикой азербайджанских единоверцев. Словом, современный Азербайджан с его светским образом жизни и ритуальным отношением к религии – это бельмо на глазу для фундаменталистов всех мастей. Впервые я побывал в Баку в далеком 1991 году. Как и для всех, это было очень тяжкое время. Но и тогда не было сомнений в том, что Азербайджан – современное, цивилизованное и бесконечно далекое от идей религиозного фанатизма государство. Даже в суровые 90-е годы бакинские женщины выглядели такими же красивыми, элегантными и независимыми, как парижанки или римлянки, а бакинские мужчины не считали, что место их жен – исключительно на кухне. Уже тогда было понятно, что для религиозных фанатиков Ирана, обретший независимость Азербайджан потерян безвозвратно. Что, собственно, и подтвердил XXI век, в котором идеологические и духовные пути Ирана и Азербайджана окончательно разошлись. Конечно, Азербайджан – не Голландия, и нравы в здесь посуровее. Но в любом случае все абсолютно укладывается в рамки, которые считаются цивилизованными нормами поведения. А Иран… Говоря об этой стране, неизменно рискуешь опуститься до уровня заезженных штампов и стереотипов. Впрочем, иначе все равно не получится…

Мы, на Южном Кавказе, видим иранцев не по телевизору, а в реальной жизни. В 2018 году я проходил мимо тбилисского Дворца спорта, где давал концерт какой-то иранский певец. Поскольку исполнителей мирового масштаба его родина нам так и не подарила, ни одного грузина на этом концерте, конечно, не было. Даже из любопытства не пришли. Но вот иранцы и особенно иранки!.. Поверьте, это надо было видеть! Дамы в вечерних туалетах и коротких юбках, с изумительными прическами и обильным (на европейский вкус, даже чрезмерно обильным) макияжем… Словом, совсем не то, что мы привыкли представлять при упоминании слова «Иран». Конечно, на улицах крупных городов Европы и Северной Америки все еще можно встретить иранских туристок, одетых в полном соответствии с требованиями исламского дресс-кода. Но стоит большинству из них пересечь государственную границу Исламской Республики Иран, как сразу меняется не только стиль одежды, но даже походка иранок, с головой окунающихся в нормальную, человеческую жизнь без религиозных ограничений.