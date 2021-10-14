Эрдоган анонсировал двойной удар

"Борьба Анкары в Сирии в будущем станет совсем иной", - заявил Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает ТАСС.

По его словам, в Сирии усиливаются Рабочая партия Курдистана (РПК) и "Силы народной самообороны" (СНС), которые поддерживаются коалиционными силами во главе с США.

"До какого-то момента мы терпели, и в последний раз двое наших полицейских стали жертвами нападения РПК и СНС. В предстоящий период наша борьба с ними будет продолжаться совсем по-другому. Мы будем вести борьбу как с террористическими организациями, которых поддерживают США, так и с силами режима Башара Асада. Мы решительно настроены в этом вопросе", - отметил Эрдоган.