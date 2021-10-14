В Великобритании зарезали депутата от правящей партии обновлено
Полиция британского графства Эссекс сообщила, что депутат британского парламента сэр Дэвид Амесс, получивший ножевые ранения в результате нападения в церкви, умер.
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Депутат от правящей Консервативной партии Великобритании сэр Дэвид Амесс получил несколько ножевых ранений в ходе встречи с избирателями, передает Sky News.
Сообщается, что инцидент произошел в методистской церкви в городе Ли-он-Си. Неизвестный вошел в церковь и нанес ножевые ранения 69-летнему депутату. О состоянии Амесса информаций нет. На месте происшествия работает полиция.