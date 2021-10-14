Что забыли солдаты Армении на территории Азербайджана? - прямой вопрос

Генпрокуратура Армении передала российским коллегам данные о попытке вымышленного убийства 6 армянских военных в Карабахе якобы вооруженными силами Азербайджана, передает ТАСС.

Напомним, согласно официальному заявлению министерства обороны Азербайджана, шестерых армянских военных, пытались убить не военнослужащие азербайджанской армии, а их же сородичи. В частности, речь идет о пьяном дебоше, который имел место в рядах армянской армии. Отмечается, что сначала несколько пьяных боевиков в армянских формированиях вступили в рукопашный бой со своими боевыми товарищами. А спустя некоторое время на месте инцидента произошел взрыв.

С другой стороны, если даже и предположить, что это азербайджанские военнослужащие предприняли попытку уничтожения армянских солдат, тогда возникает вполне справедливый вопрос, что же забыли армянские военнослужащие на международно-признанной суверенной территории другого государства, тем более в зоне ответственности контингента российских миротворцев?

Напомним, согласно 4 пункту трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, вооруженные силы Армении должны были покинуть территорию Карабаха параллельно с развертыванием миротворческого контингента Российской Федерации.