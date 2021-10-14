Для трудовых мигрантов в России крайне важны вопросы адаптации. Об этом сегодня на заседании Совета глав государств СНГ заявил президент России Владимир Путин.

«Все мы хорошо понимаем и знаем, сколько трудовых мигрантов работает в России из стран Содружества. И для вас, и для нас важно, чтобы люди адаптировались, легко входили в нормальную жизнь в России, ну как минимум русский язык нужно знать», - заявил Путин.

Глава российского государства подчеркнул, что нужно понимать, что такое Россия: «Понимать, что такое культура России, взаимоотношения между народами России, да и бывшего Советского Союза, для того чтобы интегрироваться, и не только зарабатывать деньги, а и жить полноценной жизнью в стране», - добавил он.