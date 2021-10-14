Ахмед Исмаилов намекнул на налоговые поблажки для азербайджанских СМИ

По словам А.Исмаилова, Агентство нацелено на усиление экономической независимости, укрепление материально-технической базы, модернизацию инфраструктуры медиа-субъектов, создание новой экономической модели в соответствующей области, а также поддерживает шаги в данном направлении.

« Укрепление экономической устойчивости азербайджанских средств массовой информации находится в числе вопросов, которые время от времени поднимают медиа. Руководители медиа субъектов, медиаэксперты, ссылаясь на международный опыт, высказывают свои взгляды на укрепление медиа как бизнес-единицы » , - заявил в интервью исполнительный директор Агентства развития медиа Азербайджана Ахмед Исмаилов.

Касаясь предпринятых мер, он отметил, что за время деятельности Агентства было обеспечено предоставление финансовой помощи на конкурсной основе медиа-организациям, нуждающимся в финансовой поддержке, создан "Электронный информационный банк" для облегчения участия журналистов и медиа-организаций в проекта, приняты меры по развитию отношений, основанных на взаимном доверии между медиа и бизнес-структурами, и эти меры носят продолжительный характер.

Агентством проанализированы заключения и предложения по преодолению социально-экономических трудностей, с которыми сталкиваются СМИ страны, с учетом международного опыта, оценены правовые и экономические аспекты, уточнены детали предстоящей систематической деятельности:

"В целях обеспечения активности субъектов СМИ в бизнес-отношениях были проведены исследования по применению налоговых льгот и других послаблений, поощрению бизнес-структур к размещению рекламы в СМИ. В результате этого многоступенчатого процесса мы планируем в ближайшем будущем разработать проекты. Разумеется, в связи с широким спектром деятельности медиа неизбежно возникновение конкретных проблем, и мы держим все это в центре внимания, проводим обсуждения.

Если более детально ознакомиться с содержанием решений правительства, связанных с развитием медиа, то можно увидеть, что усиление экономической устойчивости, развитие независимых азербайджанских СМИ, которые могут наладить свою деятельность на уровне требований современности, а также привержены традициям государственности и ставят национальные интересы нашего народа превыше всего, всегда находилось в центре внимания в качестве приоритетной задачи. Агентство развития отдает прерогативу усилению экономической независимости медиа-субъектов, формированию новой экономической модели, стимулированию применения новых информационно-коммуникационных технологий и инноваций.

Считаем, что в результате государственной поддержки, интенсификации отношений с бизнес-структурами, а также совершенствования медиаменеджмента можно преодолеть социально-экономические трудности, с которыми сталкиваются наши СМИ", - добавил Ахмед Исмаилов.