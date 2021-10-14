Турция и Азербайджан отказались от персидских ковров

Полностью приостановлен экспорт ковров из Ирана в Турцию и Азербайджанскую Республику.

Как передает телеграм-канал Azad İran, об этом заявил бывший председатель Конфедерации экспорта Ирана Рази Гаджи Агамири.

По его словам, Турция является одной из основных стран-импортеров иранского ковра. Однако в последнее время из-за политической напряженности Ирана с Азербайджаном и Турцией, официальная Анкара ввела запрет на импорт ковров из Ирана.

Агамири отметил, что хотя Азербайджан и не был основным покупателем иранского ковра, в эту страну также экспортировалось определенное количество продукции, но после последних политических процессов продажи в этой сфере упали до нуля.