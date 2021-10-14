Новые квартиры для семей героев Карабаха

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, в церемонии вручения квартир в Апшеронском районе приняли участие заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Керимов и национальный герой Ибад Гусейнов.

Министерство труда и социальной защиты населения сегодня предоставило семьям шехидов и инвалидам войны, инвалидам по зрению и выпускникам государственных детских учреждений еще 50 квартир в новых жилых комплексах в Апшеронском районе, поселках Рамана и Ходжасан города Баку.

Замминистра рассказал о победе азербайджанской армии в 44-дневной войне под руководством президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Он отметил проведение масштабных мероприятий по поддержке семей шехидов и ветеранов в послевоенный период. Керимов подчеркнул, что 31 тысяче членов семей шехидов и ветеранам, а также жертвам армянского террора была оказана поддержка по 39 тысячам направлений.

Замминистра отметил, что с начала этого года значительно увеличен размер социальных выплат семьям шехидов и инвалидам войны, сообщил, что за прошедший период около 11 тысяч членов семей шехидов и инвалидов войны обеспечили жильем по линии Министерства труда и соцзащиты населения. Согласно указу президента, в 2021-2025 годах этим категориям будут переданы еще 20 тысяч квартир и частных домов. Только в 2021 году будет предоставлено 3 тысячи квартир и частных домов.

Керимов также сообщил, что в этом году семьям шехидов и инвалидов войны уже предоставлено около 1 750 квартир, и что одновременно жильем обеспечиваются семьи героев и шехидов Отечественной войны, инвалиды по зрению, выпускники государственных детских учреждений.

В целом в этом году министерство предоставило жилье более 2 тысячам человек, включая предоставленные сегодня квартиры.

Старший сержант в отставке, Национальный герой Ибад Гусейнов подчеркнул, что предоставление квартир семьям шехидов и инвалидам войны - еще одно проявление особой заботы о них.

Граждане, обеспеченные жильем, поблагодарили президента Ильхама Алиева за улучшение их социально-бытовых условий и предоставление им новых квартир.