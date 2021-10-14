Эрдоган рассказал о гарантах газовой стабильности Турции

В Турции нет проблем с газом, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, отвечая на вопросы журналистов.

«Турция относится с большой чувствительностью к газовым соглашениям с Россией. Соглашения с Россией, Ираном и Азербайджаном – это знак того, что мы подобные кризисы переживать не будем», — сказал турецкий лидер, его слова приводит РИА Новости.

По его словам в западных странах проблемы с газоснабжением продолжаются, однако Турции подобная ситуация не грозит. «Мы приняли и будем принимать все необходимые меры», — подчеркнул Эрдоган.