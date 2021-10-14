Xalq Bank рассказал об итогах третьего квартала

По итогам третьего квартала 2021 года объем активов OAO Xalq Bank составил 2 221.24 млн манатов, совокупный капитал банка по итогам третьего квартала вырос на 8,09 млн манатов и достиг 444.90 млн манатов.

По сравнению с показателями на конец второго квартала текущего года кредитный портфель вырос на 8,5 млн манатов, составив 1 405.35 млн манатов. Качество портфеля улучшилось, значительно сократился объем просроченных кредитов - за предыдущий год банк добился снижения по этому показателю на 57,06%. Объем размещенных на отчетный период в Xalq Bank депозитных средств клиентов составил 1 444.94 млн манатов. Банк за предыдущие три месяца увеличил чистую прибыль на 8,4 млн и завершил III квартал с чистой прибылью 14,2 млн манатов.

О продуктах, услугах и кампаниях Xalq Bank подробнее можно узнать на официальных страницах банка в соцсетях, корпоративном сайте www.xalqbank.az, или в Информационном центре 138.