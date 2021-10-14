Ученые заявили, что ковид-вакцины по-разному действуют на мужчин и женщин

Ученые из Китая пришли к выводу, что после полного курса вакцинации женщины лучше защищены от тяжелой формы коронавируса при заражении штаммом дельта. Пока это утверждение они проверили только на вакцинированных препаратом CoronaVac, однако намерены провести аналогичные исследования и с другими вакцинами.

Выяснилось, что в процессе полной вакцинации препаратом CoronaVac женщины оказывались на 100% защищены от риска развития тяжелой формы COVID-19, в то время как мужчины – только на 81%, передает MedRxiv.

В исследовании приняли участие 476 человек, госпитализированные с дельта-штаммом коронавируса в возрасте от 18 лет. С учетом поправок на возраст, пол и сопутствующие заболевания у участников испытания, защита от развития тяжелой формы COVID-19 в среднем составляла 88%.