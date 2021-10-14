России пообещали большие перемены

России предстоят сложнейшие и масштабнейшие преобразования на пути к зеленому развитию, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс на российской международной открытой конференции по устойчивому развитию. Его слова приводит Лента.ру.

Чубайс пообещал большие перемены ста процентам экспортных отраслей России, пересмотр налоговой, таможенной, внешнеэкономической, тарифной, социальной и бюджетной политики, а также создание десятка новых отраслей.