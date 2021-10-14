Убитого армянами солдата Хамзаева похоронили
В селе Борсунлу Геранбойского района состоялась церемония прощания с военнослужащим азербайджанской армии Хамзаевым Афганом Бахман оглу, погибшего накануне в результате снайперского выстрела со стороны незаконных армянских вооруженных отрядов.
В церемонии прощания приняли участие близкие погибшего, сотрудники правоохранительных органов и жители села. После церемонии прощания шехид Афган Хамзаев был похоронен на кладбище села Борсунлу.
19-летний Афган Хамзаев, родившийся в селе Борсунлу Геранбойского района, в прошлом году был призван на действительную военную службу, до завершения которой оставалось 6 месяцев.