Как «Азеригаз» обновляет газовое хозяйство Азербайджана

Производственное объединение «Азеригаз» продолжает работы по улучшению газоснабжения Азербайджана.

Как рассказали haqqin.az в пресс-службе ПО, в Газахской зоне обслуживания Шамкирского регионального газоэксплуатационного управления проводится замена просроченных подземных газопроводов, в Акстафинском - ремонт проржавевших подземных газопроводов. Завершение этих работ позволит улучшить газоснабжение многих абонентов.

Кроме того, улучшается газоснабжение десяти тысяч абонентов в поселке Сахиль Гарадагского района Баку. Проржавевший подземный газопровод диаметром 325 мм заменен на новый полиэтиленовый диаметром 315 мм специалистами ремонтно-строительного управления ПО «Азеригаз». На трубопроводе установлены коллектор и узел учета для регулирования давления газа.