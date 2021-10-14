В Kontakt Home за 80 минут скупили дневной лимит iPhone 13

За 2 часа в вышеуказанном магазине сотни людей смогли приобрести смартфон своей мечты. Там были представлены все модели из серии «iPhone 13». Наибольший интерес вызвала модель «iPhone 13 Pro». Таким образом, дневная цель продаж смартфона была достигнута всего за 80 минут.

Сегодня на азербайджанском рынке официально стартовала продажа смартфонов линейки «iPhone 13» . В магазине «Kontakt Home – Украинский круг» был наплыв сотен желающих приобрести новинку в числе первых.

Помимо этого, в течение 2 часов сеть подарила мобильный баланс в размере 300 манатов всем тем, кто приобрел последнюю модель «iPhone». Также в сети Kontakt действовали очень выгодные условия кредита: смартфон можно было купить без первоначального взноса и на 12 месяцев без процентов.

Те, кто упустил свой шанс, пусть не огорчаются. Ведь во всех магазинах Kontakt, а также на сайте kontakt.az продолжается продажа смартфонов линейки «iPhone 13». Вдобавок сейчас в сети можно купить смартфон в кредит на беспроцентных условиях и без комиссии.

Kontakt – официальный центр продаж продукции Apple в Азербайджане.