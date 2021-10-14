Кризис углубляется. Вначале не хватало газа, теперь нефти

Анализируя все эти события, Русская служба BBC отмечает, что газ подорожал ввиду бурного роста спроса вслед за пробуждением мировой экономики от коронавирусной летаргии, к этому добавились другие причины: от перехода к зеленой энергетике до истощения запасов в хранилищах из-за прошлогодних холодов. Тем, кому газа не хватило, пришлось переходить на более грязные виды топлива, включая уголь и нефтепродукты.

Глобальный топливный кризис набирает обороты. К дефициту природного газа и небывалому росту цен на него еще до наступления зимы в северном полушарии теперь добавилась еще и нехватка нефти.

В результате спрос на нефть вырастет на 500 тысяч баррелей в сутки, и в оставшиеся месяцы 2021 года мировой дефицит составит не 200, а все 700 тысяч баррелей в сутки, предупредило Международное энергетическое агентство (IEA).

Это плохие новости для потребителей, так как дорожающая энергия сдерживает восстановление промышленности и бьет по карману граждан, оставляя им меньше денег на покупки всего прочего после оплаты счетов за свет. В результате экономика получает двойной удар: рост замедляется, а цены разгоняются.

Для производителей нефти дефицит сырья, наоборот, хорошая новость. Цены уже побили трехлетний рекорд и превысили 85 долларов за баррель сорта Brent.

Помимо дополнительных доходов дефицит и растущие цены на сырье несут производителям другую радость. Энергетический кризис притормозил зеленую революцию и обратил внимание жителей развитых стран на то, что счет за переход в чистое будущее придется оплачивать им.

IEA - мозговой центр стран-потребителей ископаемого топлива - уже предупредило, что в процессе перевода экономики на возобновляемую энергетику миру придется пережить еще не один энергетический кризис подобный нынешнему. А все потому, что вложения в добычу нефти, угольные и атомные электростанции и прочую традиционную энергетику иссякли после ценового коллапса 2014-2015 и 2020 годов, а инвестиции в создание альтернативной энергетики недостаточны для строительства ветряков и солнечных ферм в количестве, способном удовлетворить растущий спрос на энергию со стороны развивающихся стран и населения планеты, которое к 2050 году прибавит еще 2 млрд человек.

"IEA неоднократно указывало на выход из этого тупика - необходимо резко увеличить вложения в технологии чистой энергетики и инфраструктуру. Но сделать это нужно быстро. В противном случае мировые энергетические рынки ждет турбулентное и беспокойное будущее", - предупреждает агентство.