Haqqin.az продолжает расследование: массовый обман бакинцев под брендом «Ивановка»

Мурад Самедов, собкор 20:25

Несколько дней назад haqqin.az опубликовал резонансную статью, посвященную плачевному состоянию некогда прославленного колхоза имени Никитина в селе Ивановка Исмаиллинского района. Сегодня хозяйство находится на грани развала, о чем в интервью haqqin.az рассказал председатель колхоза Василий Новосельцев.

По словам Новосельцева, поставка продукции из села Ивановка в бакинские маркеты прекратилась еще в далеком 2009 году, фирменные магазины колхоза были проданы в счет погашения долгов, а популярные среди бакинцев магазины «Ивановка», предлагающие сегодня мясные и молочные продукты, не имеют на самом деле никакого отношения к домашним колбасам и сырам, которые изготовляли когда-то в селе Ивановка по старинным рецептам русских староверов. Так кто же так бессовестно эксплуатирует торговую марку легендарного колхоза? Как получилось, что некогда процветающее хозяйство, снабжавшее республику высококачественными продуктами питания, потеряло не только имущество и средства производства, но и свое имя? Ответы на эти и другие вопросы попытался найти haqqin.az. В первую очередь стоит отметить, что после публикации статьи об упадке колхоза Ивановка с редакцией haqqin.az связался председатель Союза свободных потребителей Эюб Гусейнов, рассказавший нам, что его организация давно и, к сожалению, без особого успеха борется с нечестными производителями, использующими бренд «Продукты Ивановки» для продвижения собственной продукции, не имеющей отношения к уникальному хозяйству в Исмаиллы.

«Продукция из села Ивановка, завоевавшая огромную популярность еще в советские времена, всегда отличалась оригинальной рецептурой и высоким качеством, - подчеркнул Эюб Гусейнов. – Чего не скажешь о мясных и молочных продуктах, пасечном мёде и даже вине «Ивановка», которыми под эгидой хозяйства Новосельцева торгуют настоящие самозванцы. Почти двадцать лет ведем борьбу с поддельной ивановской продукцией, но, судя по отсутствию реакции, наши обращения не доходят до соответствующих государственных инстанций. В результате сегодня только в Баку действовуют около двадцати магазинов, которые, не имея прав, реализуют продукцию под брендом обанкротившегося колхоза…» По словам Гусейнова, в ответ на многочисленные жалобы потребителей он неоднократно встречался с хозяевами компаний, производящих и торгующих продукцией под торговым знаком «Продукты из Ивановки». Одна из них - компания Uzun ömür. «Я лично встретился с её руководителем и спросил, по какому праву они работают под торговой маркой «Продукты из Ивановки», - рассказал председатель республиканского Союза свободных потребителей. - В ответ мне показали договор, подписанный с колхозом им. Никитина, в соответствии с которым Uzun ömür якобы покупает у колхоза молоко и производит на его базе собственную продукцию. Однако ни одного документа, подтверждающего этот факт, представлено не было». Также нарушает права хозяйства Новосельцева компания ООО Qafqaz İvanovka, в которой Гусейнову показали такой же договор с колхозом о ежедневной закупке в Ивановке нескольких тонн молока для последующего производства молочных продуктов. На сайте еще одной компании, AER, указано, что она производит мороженое исключительно на основе молока, которое привозит из Ивановки. «Такое ощущение, - иронизирует Гусейнов, - что все молоко в Азербайджане производится только в селе Ивановка, больше его взять негде!..» По мнению эксперта, содержание договоров, заключенных производителями мясной и молочной продукции с колхозом Ивановка, носит не только сомнительный, но и откровенно абсурдный характер. Сам Василий Новосельцев рассказал, что в Ивановке осталось не больше четырехсот голов крупного рогатого скота. Другими словами, колхоз физически не может производить молока в объемах, прописанных в договорах с несколькими компаниями-производителями. Стало быть, утверждение владельцев ООО Qafqaz İvanovka о том, что они якобы ежедневно закупают в Ивановке «несколько тонн молока», есть не что иное, как беззастенчивая ложь. По словам Гусейнова, многочисленные компании какими-то непонятными путями получают типовые договоры с колхозом Ивановка только для того, чтобы в случае возникновения закономерных вопросов отвести от себя внимание госорганов. Эюб Гусейнов с сожалением констатирует, что в Азербайджане существуют серьезные проблемы с авторизацией и использованием товарных знаков. По его словам, компания имеет право использовать в своем названии географическую местность лишь в том случае, если производит продукцию на её территории. Иначе это грубое нарушение закона «О торговых знаках и географических показателях». «Проведенные расследования показывают, что ни одно из предприятий, выпускающих продукцию под брендом «Продукты Ивановки», не имеет географической связи с селом Ивановка. Исключением является лишь хлебопекарный цех, расположенный непосредственно в Ивановке», - сказал Гусейнов. Эюб Гусейнов признается, что за долгие годы ему удалось добиться снятия вывески с названием «Ивановка» лишь с двух магазинов в Баку. При том, что на центральных улицах и возле станций метро таких магазинов очень много. «Я обращался по поводу обмана потребителей в Агентство пищевой безопасности и Государственную службу по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком. Но результата не было. Последняя надежда на СМИ», - сказал эксперт.

Haqqin.az удалось разыскать владельца трех магазинов, торгующих продуктами питания под брендом «Продукты Ивановки». Им оказался предприниматель Вагиф Исмайлов. Каково же было удивление наших корреспондентов, когда этот бизнесмен стал рассказывать, как на протяжении многих лет борется с компаниями, продающими свою продукцию под брендом прославленного колхоза. Исмайлов утверждает, что зарегистрировал торговый знак «Ивановка» сроком на десять лет и до 2024 года имеет законное право продавать продукцию под этим названием. На просьбу корреспондентов прислать в редакцию haqqin.az фотокопии соответствующих документов Исмайлов сказал, что в настоящее время находится в Ивановке и сделать это не может. «У меня есть все необходимые документы, - уверил Исмайлов, пообещавший связаться с нашей редакцией после возвращения в Баку. - Вы знаете, что у колхоза практически не осталось крупного и мелкого рогатого скота? Они занимаются сегодня лишь выращиванием пшеницы и кукурузы. Так вот, я покупаю продукцию напрямую у жителей села Ивановка…» Пожелавший сохранить анонимность сотрудник магазина под брендом «Ивановка», расположенного у станции метро "Нариман Нариманов" и осуществляющий также онлайн-продажи через сайт «Фермер Ивановка», заявил, что продукция к ним поступает непосредственно от жителей села. «Вся продукция, которой мы торгуем – масло, сыр, курятина, мясо, мед, варенье, поступает напрямую из села Ивановка, - сказал он. - Мы покупаем их у молоканина Ивана Васильевича Казакова. У нас есть все лицензии и документы, который может проверить любой желающий. Мы гарантируем, что эта продукция получена из Ивановки…»