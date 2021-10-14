Азербайджан открылся еще для 23 стран
Кабинет министров Азербайджана внес изменение в постановление "О продлении срока особого карантинного режима и снятии некоторых ограничений" от 26 мая 2021 года № 151, сообщает правительственный сайт.
Согласно изменению, гражданам еще 23 стран, а также постоянно проживающим в этих странах гражданам других государств и лицам без гражданства разрешен въезд (и выезд) в Азербайджан воздушным транспортом. В список вошли Аргентина, Австралия, Бразилия, Бруней, Южная Корея, Чили, Эквадор, Камбоджа, Коста-Рика, Куба, Кувейт, Казахстан, Мальдивы, Мексика, Марокко, Монголия, Черногория, Норвегия, Оман, Панама, Сальвадор, Уругвай, Новая Зеландия.