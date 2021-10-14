Минобороны Азербайджана: Армения готовит почву для новых провокаций

Ранее в пятницу армянские СМИ распространили очередную дезинформацию о том, что Вооруженные силы Азербайджана якобы обстреляли село на территории Армении.

В связи с этим Министерство обороны Азербайджана распространило заявление.

В заявлении говорится, что распространяемая армянской стороной информация о том, что подразделения азербайджанской армии якобы открыли огонь в направлении населенного пункта Араздеен, не соответствует действительности и является откровенной ложью.

«Противоположная сторона, распространяя ложную информацию, пытается подготовить почву для очередных провокаций. Заявляем, что подразделения азербайджанской армии решительно пресекут любые провокации», - заявили в азербайджанском военном ведомстве.