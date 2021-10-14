Байрамов рассказал французам о преступлениях Армении

Как сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана, Джейхун Байрамов рассказал о длившейся почти 30 лет оккупации территорий Азербайджана и ее серьезных последствиях.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с делегацией во главе с президентом Национальной комиссии по ликвидации противопехотных мин Франции (CNEMA) Жераром Чешнелем.

Также министр акцентировал внимание на политике Армении по целенаправленному загрязнению территорий Азербайджана минами и рассказал об угрозе мин на освобожденных территориях. До сведения противоположной стороны было доведено, что точность минных карт, предоставленных в небольшом количестве Арменией, которая после подписания Трехстороннего заявления вообще опровергала наличие карт минных полей, составляет только 25 процентов.

"С момента подписания Трехстороннего заявления по Карабаху 167 граждан Азербайджана подорвались на мине, 33 из них погибли, в том числе два журналиста", - отметил Байрамов.

Министр также предоставил подробную информацию о ситуации на освобожденных от оккупации территориях, совершенных там армянской стороной урбициде (Urbicide - термин, который буквально переводится как «насилие над городом» - ред.), культурциде (сознательное уничтожение памятников культуры) и экоциде (массовое уничтожение растительного или животного мира, отравление атмосферы или водных ресурсов, а также совершение иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу).

Французская делегация в то же время предоставила информацию о своей деятельности. Было выражено намерение Комиссии сотрудничать с азербайджанской стороной в соответствующей сфере.