Елизавете Второй пришлось отказаться от мартини

Врачи рекомендовали британской королеве Елизавете II отказаться от регулярного употребления спиртного и не пить на мероприятиях, чтобы сохранить здоровье и встретить Платиновый юбилей правления в 2022 году в наилучшей форме, пишет Daily Telegraph.

Как рассказали изданию хорошо информированные источники при дворе, Ее Величество отнеслась к этой рекомендации серьезно и решила полностью отказаться от спиртного, хотя и раньше нельзя было сказать, что она много пьет. Теперь она отказалась даже от любимых коктейлей с мартини и пьет только воду Malvern, это ее личный выбор, добавили они.

При этом 95-летняя королева продолжает активно ездить по стране и участвовать в мероприятиях, в соответствии с графиком.

По слухам, королева любила выпить дома во время ланча коктейль джина с дюбонне, перед ужином - джин с мартини. Обычно напитки ей смешивал муж, герцог Эдинбургский, который сам предпочитал пиво.Также королева могла выпить бокал рейнвейна или розового вина, но никогда не любила шампанское.

Daily Telegraph отмечает, что, по словам источников, королева в своем возрасте пребывает в добром здравии, хотя недавно ее впервые с 2004 года видели с тросточкой.