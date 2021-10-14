Миллиардер случайно признался в преступлении и получил пожизненное

Суд Лос-Анджелеса приговорил к пожизненному заключению американского бизнесмена Роберта Дерста по обвинению в убийстве его близкой знакомой Сьюзан Берман в 2000 году. Об этом пишет "Нью-Йорк Таймс". Приговор исключает возможность условно-досрочного освобождения.

Дело на Дерста завели в 2015 году после выхода документального сериала "Проклятие" (The Jinx) о жизни миллиардера. Во время съемок он случайно признался в преступлении. "Ну вот и все. Тебя поймали. Что я сделал? Убил их всех", — сказал он в ванной комнате, считая, что уже снял с себя микрофон.

Сьюзан Берман нашли с простреленной головой в ее доме вскоре после того, как полиция запланировала поговорить с ней по делу об исчезновении в 1982 году жены Дерста, Кэтлин.

Теперь прокуратура намерена предъявить 78-летнему Дерсту обвинения и по делу об исчезновении жены.

В 2001 году миллиардера уже арестовывали по обвинению в убийстве его соседа, Морриса Блэка. Дерст признался в убийстве мужчины и расчленении его тела, от останков он избавился, выбросив их в море. Тем не менее защита миллиардера доказала, что это была самооборона, и бизнесмена оправдали.