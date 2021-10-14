Турция будет экспортировать в Евросоюз грузинские товары из своего сырья

Турция получила право экспортировать в Евросоюз в режиме свободной торговли произведенную в Грузии продукцию из турецкого сырья. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономики и устойчивого развития Грузии.

"Вступление в силу так называемой диагональной кумуляции между Евросоюзом, Грузией и Турцией значительно увеличит ассортимент той продукции, которую можно вывозить в ЕС в режиме свободной торговли. В частности, это коснется текстиля, мебели, строительных материалов, пластмассы, продукции из стали, бумаги, картона и прочей продукции. Кроме того, такое соглашение будет поощрять инвестиции из Турции, способствовать формированию совместных компаний и созданию новых рабочих мест", - цитирует ТАСС министра экономики Натию Турнава.

Новое соглашение не распространяется на сельскохозяйственную продукцию, уточнили в Минэкономики.

Грузия, Турция и ЕС работали над соглашением с 2017 года. Турция является главным торговым партнером Грузии. В январе-августе 2021 года товарооборот между странами превысил $1,2 млрд, что на 32,5% больше показателя за аналогичный период 2020 года.