Граждане Азербайджана попались на контрабанде одежды из Турции

Двое граждан Азербайджана попытались нелегально ввезти через аэропорт Пулково более 200 кг дубленок, обуви и другой одежды турецкого производства из Стамбула на себе и в своем багаже. Решается вопрос об их привлечении к административной ответственности, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

"Двое граждан Азербайджана прибыли в Санкт-Петербург рейсом из Стамбула. Для прохождения таможенного контроля мужчины выбрали зеленый коридор, заявив об отсутствии товаров, подлежащих таможенному декларированию. Во время проведения таможенного контроля в багаже одного из них сотрудники таможенного поста обнаружили дубленки, мужскую и женскую одежду, обувь, головные уборы разных размеров", - рассказали в пресс-службе.

В общей сложности граждане Азербайджана попытались провести в Россию без декларации 465 предметов одежды.