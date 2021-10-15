Сахиль Бабаев рассказал послу Британии о новом бренде Азербайджана

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минтруда, министр рассказал, что благодаря победе Азербайджана в Отечественной войне были освобождены территории, которые около 30 лет находились под армянской оккупацией. В настоящее время ведутся широкомасштабные созидательные работы на этих территориях, которые за годы оккупации были полностью разрушены и разгромлены армянскими фашистами. Министр также подчеркнул приоритетность для нашей страны участия в данном процессе дружественных Азербайджану стран.

В Баку состоялась встреча министра труда и социальной защиты населения Сахиля Бабаева и посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Джеймса Шарпа.

Что касается проводимых в Азербайджане социальных реформ, С.Бабаев рассказал о мерах, принятых в направлении обеспечения социальной защиты уязвимых групп населения, а также концепции DOST, нового бренда Азербайджана.

Министр также рассказал о реформах в сфере инвалидности, о проводимой работе с целью модернизации системы реабилитации, повышения ее эффективности и доступности. Была отмечена значимость проекта, совместно реализуемого с компанией British Council, для расширения возможностей занятости лиц с инвалидностью.

Министр Бабаев также отметил, что положительные результаты достигнуты в результате сотрудничества с компанией ВР в области проведения демографических исследований и создания кадрового потенциала.