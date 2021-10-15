Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 15 октября 2021, 23:43

Мир стоит перед лицом новой проблемы. Возможно, она не так остра и трагична, как пандемия пока не побежденного и упрямо не сдающегося COVID-19. И тем не менее… Речь о глобальном энергетическом кризисе, угрожающем странам, в которых электроэнергию в последний раз отключали разве что во времена Второй мировой войны. Да и то чтобы избежать дополнительных разрушений и пожаров от бомб немецких «люфтваффе».

Сегодня мировая энергосистема трещит по швам, как тельняшка юнги на мощном теле боцмана. И если еще пару недель назад казалось, что это Россия, озабоченная вводом в строй газопровода «Северный поток-2», устраивает европейцам показательную «темную», то теперь все стало на свои места: тот факт, что Москва извлечёт максимум выгод из сложившейся ситуации, сомнений не вызывает. Однако нынешний кризис мировой энергосистемы вызвала не она. Ибо даже с её запасами нефти, газа, урана и прочих элементов из периодической системы Менделеева устроить такой глобальный шухер России не по силам. Нынешняя ситуация в мире – это, по существу, похоронный марш Шопена, под звуки которого засыпают землей прогнозы экологов и адептов альтернативной энергетики всех мастей, обещавших миру, что солнечные панели, ветровые подстанции, акустические батареи и прочие достижения современной науки вот-вот заменят традиционные источники энергии. Заменят, конечно, о чем тут спорить?! Но только в будущем, параметры которого никто не знает. Пока же речь идет о литиевых аккумуляторах, бытовых электроприборах или энергосберегающих 100-свечовых лампочках. Не пассажирский самолет, конечно, но вполне управляемая авиамодель. Что же касается масштабных целей, полноценного функционирования промышленности, работы коммунального хозяйства, энергообеспечения гигантов производства и многоквартирных домов, то это точно не про альтернативную энергетику! И стоило только подскочить цене на газ, как весь мир тут же позабыл про пафосные ветряки и солнечные панели. Впрочем, речь о другом. О сладком слове «энергокризис», которое чудесным образом возвращает в далекое прошлое, в молодость…

Читаешь сводки из Китая, где кризис уже не на подходе, а натурально громит, срывает и останавливает все подряд – подачу электроэнергии, функционирование светофоров, освещение улиц, движение лифтов, работу предприятий, и ощущаешь, как першит в горле ком ностальгии… Азербайджан благодаря собственным энергоносителям избежал сурового и довольно продолжительного периода энергодефицита. А вот другим республикам Закавказья повезло в этом плане меньше. В Армении в начале 90-х годов прошлого века были обесточены целые города и районы, свет и воду подавали всего на пару часов, раз в несколько дней. Как сейчас помню ликующие крики и вопли восторга, сотрясавшие спальные районы Еревана, когда на пару часов давали в квартиры свет или воду. Все как один сломя голову бежали на кухни, включали утюги, запускали пылесосы и стиральные машины… В то суровое время улицы армянской столицы были по-настоящему опасны для жизни – из-за отсутствия освещения в ночное время в городе хозяйничали своры бродячих собак. Не сегодняшние окультуренные песики в пелеринках - стерилизованные, ласковые и раскормленные, а озверевшие хищники, способные запросто разорвать человека. Учитывая, что отсутствие электроэнергии в Ереване парализовало метро, а общественный транспорт из-за дефицита солярки работал со значительными перебоями, горожанам приходилось преодолевать каждый день пешком десятки километров. Впрочем, с энергетическим кризисом Армения справилась сравнительно быстро – уже в 1995 году возобновила работу атомная электростанция, государство постепенно наладило систему энергообеспечения, и страшные дни тьмы и холода ушли в прошлое.

Больше других от энергокризиса пострадала Грузия. В этой стране дефицит топлива и связанные с ним проблемы носил хронический характер – как болезнь, к которой организм постепенно привыкает и адаптируется. Поначалу все было примерно как в Армении, но не так сурово: электроэнергию хоть и давали на пару часов, но зато каждый день, водоснабжение работало относительно исправно, тбилисское метро периодически останавливалось, но все-таки работало. Позднее, когда люди в Грузии поняли, что энергетический кризис — это всерьез и надолго, в полной мере проявилась чисто советская, бытовая изобретательность людей: если проблему нельзя решить, надо придумать, как её обойти. И что только ни изобретали грузины, чтобы в их домах горел свет! Тогда было модно подключаться партизанскими методами к чужим сетям. Самым «топовым» в этом плане считалось энергоснабжение метро, больниц и хлебозаводов, получавших электричество в приоритетном порядке. Но даже энергосистема крупных больниц не выдерживала, когда к ней подключался многоквартирный дом, жители которого наотрез отказывались замерзать. Знаете, что такое «фидер»? Это рубильник, включающий или выключающий электроэнергию в конкретном районе. Так вот, в Грузии 90-х годов даже маленькие дети знали где именно и какой конкретно фидер работает на том или ином предприятии. Подключиться к правильному фидеру считалось половиной дела. Однако со временем подключаться становилось все сложнее, энергосистема «доноров» просто не выдерживала. Поэтому физически и морально вымотанное энергокризисом население Грузии перестало надеяться на государство и начало заботиться о себе самостоятельно. Именно тогда в Грузии появился персональный источник жизни – генератор. Или в обиходе «движок». Эти маленькие, тарахтящие, как трактор, устройства стали в Грузии символом социального преуспевания: наличие персонального движка свидетельствовало о наличии немалых денег, позволявших владельцу не только купить остродефицитный генератор, но и регулярно заправлять его топливом.

Впрочем, те, у кого лишние деньги не водились, тоже не сидели сложа руки и придумывали более экономные варианты. Знаете, что такое «инвертор»? Это такая маленькая металлическая коробка, которая подключается к автомобильному аккумулятору и с помощью которой можно без электричества смотреть телевизор. Те же, у кого не было ни своей машины, ни денег на покупку аккумулятора, нашли супербюджетный вариант – китайский фонарь-радио. Это такая штука, совмещавшая обычную настольную лампу и транзисторный ФМ-радиоприемник. В морозные зимние вечера вокруг этих «хитов» китайского ширпотреба собирались целые семьи. Типичная картина тех времен – дешевая керосиновая печь, копоть, покрывающая стены квартиры, и семья, собравшаяся вокруг единственного источника информации и тепла. Идиллия! В эти незабываемые времена проблемы энергокризиса не обошли стороной даже руководителей Грузии. Однажды в компании нескольких журналистов мне довелось попасть в кабинет Эдуарда Шеварднадзе. Так вот, в центре кабинета стояла диковинная по тем временам большая и современная печь «Турбо». Она выглядела как убедительный атрибут сладкой жизни и была доступна только элите – такой же «Турбо» я видел в кабинете тогдашнего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиоргадзе. И лишь спустя много лет я узнал, что «Турбо» — это дешевая керосиновая горелка, предназначенная для отопления сараев и прочих нежилых помещений, использование которой категорически запрещено в жилых помещениях. Но двадцать лет назад она казалась мне недостижимой мечтой. Движок на балконе, инвертор у телевизора, и, наконец, «Турбо» в самой большой комнате, в которой собирается вся семья – вот тот самый набор материальных ценностей периода энергокризиса, возводил его владельца на недосягаемую высоту… Эти незабываемые денечки закончились в 2004 году, когда к власти в Грузии пришла команда Михаила Саакашвили, которая навела порядок в системе распределения, после чего вожделенный набор материальных ценностей превратился в бесполезный металлолом.