В России взбунтовались заключенные

Во Владикавказе взбунтовались заключенные одной из колоний, передает ТАСС со ссылкой на источник среди местных силовиков.

По данным агентства, бунт начали около 200 заключенных, телеграм-канал Baza пишет о 600. Причиной конфликта стали требования администрации к осужденным в связи с правилами внутреннего распорядка. Те разбили камеры и внутренние двери.

Периметр колонии во Владикавказе, где происходит бунт, оцепили, ситуация стабильная, контролируется, сообщил ТАСС уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев. Сотрудники ОМОН прибыли в колонию во Владикавказе, где заключенные устроили бунт, сообщил источник в силовых структурах региона.