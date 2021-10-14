Китай пошел за газом к американцам

Растущие цены на газ и нехватка электроэнергии внутри Китая усиливают опасения властей по поводу дефицита источников топлива в стране. По меньшей мере пять китайских фирм начали переговоры с экспортерами из США, в том числе компания Zhejiang Energy, государственная корпорация Sinopec и компания CNOOC. Ожидается, что переговоры могут привести к сделкам на десятки миллиардов долларов и резко увеличить импорт сжиженного природного газа из США, передает Лента.ру.

Китайские энергокомпании начали предварительные переговоры с экспортерами из США о долгосрочных поставках сжиженного природного газа (СПГ), пишет Reuters со ссылкой на источник.

Китай стал вести переговоры с американскими поставщиками газа в начале 2021 года. В последние месяцы переговоры ускорились на фоне одного из крупнейших за последнее десятилетие кризисов электроэнергии.

По словам руководителя отдела бизнес-аналитики консалтинговой компании Poten & Partners Джейсона Фира, китайские компании сильно подвержены влиянию цен на газ, который связан с нефтью марки Brent, поэтому закупки в США выглядят выгодными с точки зрения ценообразования. Китайские покупатели ищут как краткосрочные поставки, чтобы покрыть спрос этой зимой, так и долгосрочные контракты, поскольку Китай рассматривает газ в качестве главного промежуточного топлива для достижения своей цели по сокращению выбросов углерода к 2060 году.