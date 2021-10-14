Иранскую журналистку отправили в тюрьму, о пытках в которой она писала

Иранскую активистку и журналистку Сапидех Голиан, заявившую о жестоком обращении с заключенными в центральной тюрьме Бушера, заключили под стражу, пишет « Газета.ру » со ссылкой на «Радио Свободная Европа».

26-летняя девушка в сентябре написала в своем Twitter, что в этой тюрьме людей подвергают психологическим пыткам, коллективным наказаниям и изнасилованиям. В ответ полиция взяла штурмом дом ее семьи и увезла сначала в ту самую тюрьму в Бушере, на которую жаловалась активистка. Потом ее перевели в тюрьму Эвин в Тегеране, где, как заявляла Голиан, ей угрожали изнасилованием и убийством.

Голиан впервые попала в тюрьму в 2018 году за освещение забастовок на сахарном заводе. Незадолго до повторного ареста ей предъявили обвинения в распространении лжи и пропаганды против иранского правительства.