Глава Генштаба Ирана отправляется в Москву: Шойгу пригласил
Начальник Генштаба Вооружённых сил Ирана Мохаммад Багери посетит с визитом Россию. Об этом сообщил военный атташе в посольстве Ирана в Москве Реза Хосрави Мокаддам.
«Багери во главе высокопоставленной военной делегации отправится в Россию с визитом по приглашению министра обороны России Сергея Шойгу», — приводит РИА Новости слова Мокаддама.
По его словам, Багери обсудит с российскими официальными лицами сотрудничество стран в военной сфере, борьбу с терроризмом, а также региональные и международные вопросы. Визит запланирован на следующую неделю.