Турецкий поток: россияне солидно потратились на жилье в Турции

Сравнительно невысокие цены, доступная паспортная программа и инвестиционные перспективы делают Турцию привлекательной для российских покупателей высокобюджетной недвижимости. Коммерсант в своей статье со ссылкой на исследование Tranio пишет, что средний бюджет сделки с 2019 года вырос более чем в три раза, до €337 тыс. Относительно 2019 года показатель вырос более чем в три раза.

Аналитики связывают тренд как с ростом средних цен на объекты в Турции, так и с увеличением доли высокобюджетных сделок. По оценкам Tranio, доля вложений с бюджетом более €200 тыс. в общей структуре спроса за два года выросла с 10% до 24%. В основном речь идет о пентхаусах в Аланье и Анталье. Одновременно на статистике начали сказываться единичные сделки с люксовыми объектами, чей бюджет превышает €500 тыс.

Россияне — одни из наиболее активных зарубежных покупателей недвижимости в Турции. По оценкам местного статистического института, в январе-сентябре российские инвесторы приобрели в стране 3,1 тыс. объектов недвижимости, заняв третье место после выходцев из Ирана и Ирака. В этом году спрос россиян на турецкую недвижимость вырос на 64,4% относительно прошлогоднего уровня и на 60,6% относительно 2019 года.

Главный фактор, стимулирующий спрос россиян на недвижимость в Турции, — стремление получить местный вид на жительство или гражданство. Последнее возможно при покупке объекта стоимостью от €250 тыс., что дешевле европейских программ.