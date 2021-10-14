Несколько объектов сгорело при пожаре в Баку

В Бинагадинском районе Баку в поселке Баладжары произошел пожар, сообщает АПА.

Согласно сообщению, пожар вспыхнул в вагоне, где жил мужчина без определенного места жительства. Пламя перекинулось на три объекта, прилегающих к жилому комплексу: на магазин фруктов и овощей, салон красоты и швейный цех.

К тушению были привлечены три единицы техники и живой силы Государственной противопожарной службы министерства по чрезвычайным ситуациям. Пожар был потушен.