ИГ призналось в убийстве десятков афганцев в шиитской мечети

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за взрыв в шиитской мечети в афганском городе Кандагаре, передает Agence France-Presse со ссылкой на заявление группировки.

Взрыв произошел в пятницу днем. РИА Новости сообщало, что взрыв устроили три террориста-смертника, еще один человек открыл стрельбу у здания мечети. По данным источника, погибли не менее 41 человека. Другие источники сообщают о гибели 62 человек.

Группировка заявила, что два террориста-смертника совершили атаки в разных частях мечети.