К тушению пожара привлечен 21 пожарный автомобиль и 105 человек.

А.Новузов отметил, что пожар полностью локализован и в настоящее время ведутся работы по охлаждению.

Пожар в нескольких торговых объектах в Наримановском районе охватил площадь 300 кв.м. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов.

Пожар в торговых объектах возле станции метро "Н.Нариманов" потушен. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.

* * *

В Баку около метростанции «Н.Нариманов» горят торговые объекты, масштаб пожара расширяется.

Как передает АПА, в магазинах по продаже мобильных телефонов и аптеке возле торгового центра также начался пожар.

К тушению пожара привлечены 10 пожарных машин и 70 пожарных.

В настоящее время основная работа направлена на предотвращение распространения пожара в близлежащий многоэтажный жилой дом.

* * *

В Наримановском районе города Баку, недалеко от станции метро «Н.Нариманов», произошел пожар в торговом центре «Metro – City».

На место происшествия привлечены пожарные бригады.

Пожар перекинулся и на близлежащие торговые объекты: горят также магазины по продаже мобильных телефонов и аптека.

Как сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве, в связи с пожаром в торговом центре ограничено движение транспортных средств от улицы Ага Нейматуллы до улицы Тебриз. Во избежание плотности движения не рекомендуется двигаться в этом направлении без необходимости.