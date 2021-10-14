Пожар в центре Баку потушен фото, видео, обновляется 11:50
Пожар в торговых объектах возле станции метро "Н.Нариманов" потушен. Об этом журналистам сообщила руководитель пресс-службы МЧС Гюльчин Мехтиева.
* * *
Пожар в нескольких торговых объектах в Наримановском районе охватил площадь 300 кв.м. Об этом сообщил журналистам заместитель начальника Государственной противопожарной службы МЧС Акпер Новрузов.
А.Новузов отметил, что пожар полностью локализован и в настоящее время ведутся работы по охлаждению.
К тушению пожара привлечен 21 пожарный автомобиль и 105 человек.
* * *
В Баку около метростанции «Н.Нариманов» горят торговые объекты, масштаб пожара расширяется.
Как передает АПА, в магазинах по продаже мобильных телефонов и аптеке возле торгового центра также начался пожар.
К тушению пожара привлечены 10 пожарных машин и 70 пожарных.
В настоящее время основная работа направлена на предотвращение распространения пожара в близлежащий многоэтажный жилой дом.
* * *
В Наримановском районе города Баку, недалеко от станции метро «Н.Нариманов», произошел пожар в торговом центре «Metro – City».
На место происшествия привлечены пожарные бригады.
Пожар перекинулся и на близлежащие торговые объекты: горят также магазины по продаже мобильных телефонов и аптека.
Как сообщили в Бакинском Транспортном Агентстве, в связи с пожаром в торговом центре ограничено движение транспортных средств от улицы Ага Нейматуллы до улицы Тебриз. Во избежание плотности движения не рекомендуется двигаться в этом направлении без необходимости.